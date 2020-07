"Wir wissen, dass wir in derselben Liga und in derselben Welt spielen werden wie Vereine, die sich völlig von uns unterscheiden". Diesen Satz hat man so ähnlich oft gehört - in diesem Fall stammt er von José Mourinho, dem Trainer von Tottenham Hotspur. In der Saison vor der Corona-Pandemie standen die Spurs noch im Champions-League-Finale und gaben über 100 Millionen Pfund für Transfers aus. Jetzt mussten sie einen Kredit von 175 Millionen Pfund bei der Bank of England aufnehmen.