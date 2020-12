Breit: Das war die erste Entscheidung, die einen Reformwillen hätte sichtbar machen können - das ist nicht geschehen. Die große Frage wird sein, was es über die Zukunft des Profifußballs in anderen Bereichen aussagt, in denen gerade über Reformen diskutiert wird, wenn bei den TV-Geldern so deutlich gezeigt wird, dass in der Stoßrichtung der Status Quo erhalten bleiben soll.