Di Salvo, der in seiner aktiven Zeit für Hansa Rostock und Bayern München auch in der Bundesliga spielte, begann seine Trainerlaufbahn in der U17 von Bayern München. Beim DFB arbeitete er sich ab 2013 als Co-Trainer von der U19 zur U21 hoch. Zweimal saß er sogar als Assistent auf der Bank der A-Nationalmannschaft, als Marcus Sorg den erkrankten Jogi Löw im Juni 2019 als Cheftrainer ersetzte.