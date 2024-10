Paul Wanner: Begehrter Shootingstar vor U21-Debüt

Irgendwann will Wanner wieder für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Bis 2027 ist er noch an den FC Bayern gebunden. Noch aber genießt er die Ruhe bei seinem Leihverein Heidenheim, für den er in dieser Saison schon in der Bundesliga , im DFB-Pokal und in der Conference League traf. Dem "kicker" sagte er zuletzt: