Beide Teams begannen mit viel Respekt voreinander, echte Chancen gab es in den ersten 30 Minuten nicht. Wie schon in der ersten Hälfte gegen Ungarn fehlte es der deutschen Mannschaft im letzten Drittel an Genauigkeit, die Torjäger Nmecha und Mergim Berisha (RB Salzburg) hingen über weite Strecken in der Luft.