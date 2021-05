Als sich die deutsche U21-Nationalmannschaft in ihrem Quartier in der ungarischen Stadt Gardony am Samstagabend das Champions League-Finale ansah, gab es einen, der besonders mit Manchester City mitfieberte. Der aktuell an den RSC Anderlecht ausgeliehene Mittelstürmer Lukas Nmecha wurde in der Jugend der Citizens ausgebildet und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag.