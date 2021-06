Auch wenn Kuntz angekündigt hat, den Kader zeitnah bekannt zu geben, hat er in der Nacht nach dem Finale sicher nicht daran gedacht. Das Mannschaftsquartier im Finalort Ljubljana wurde vorsorglich in einem Industriegebiet aufgeschlagen, wo ungestört gefeiert werden konnte. "Ich habe mich selten so auf eine Feier gefreut", sagte der sichtlich gerührte Stefan Kuntz am Ende der Pressekonferenz.