Wenn man sich die Halbfinalpaarungen der U21-EM in Ungarn und Slowenien anguckt, sind dort aber weder die im Viertelfinale an den Niederlanden gescheiterten Franzosen noch die Engländer dabei, die schon nach der Vorrunde ausschieden. Stattdessen hat Stefan Kuntz die Chance (Do., 21 Uhr), als erster deutscher Trainer zum dritten Mal in Folge ins Finale einer U21-EM einzuziehen.