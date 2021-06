Portugal ist der Final-Gegner der deutschen Mannschaft ist am Sonntag im slowenischen Ljubljana. Die Portugiesen setzten sich in Maribor in ihrem Halbfinale gegen Titelverteidiger Spanien mit 1:0 (0:0) durch. Fábio Vieira vom FC Porto sorgte nach einem Stellungsfehler in der spanischen Defensive für die Entscheidung (80. Min.). Sein Schuss wurde von Jorge Cuenca von UD Almería unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt.