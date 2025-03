Letzter Test vor EM: Deutsche U21 überzeugt gegen Spanien

Dank des dreifachen Torschützen Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor der EM am Dienstagabend in Darmstadt gegen Mitfavorit Spanien mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Der DFB-Nachwuchs baute damit die Erfolgsserie auf 15 Spiele ohne Niederlage aus und startet bei der Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei als Mitfavorit. Am Freitag war bereits der EM-Gastgeber Slowakei mit 1:0 (1:0) besiegt worden.

Dreierpack von Woltemade

Gegen Spanien sorgte der Stuttgarter Torjäger Woltemade vor 16.500 Zuschauern bereits in der dritten Minute für die deutsche Führung. Nach dem Ausgleich von Gabri Veiga (19.) machte der 23-Jährige im zweiten Durchgang alles klar (56. und 79.).

Vor der Partie gegen Spanien sprach Cheftrainer Antonio Di Salvo begeistert über die erste Hälfte der A-Nationalmannschaft beim 3:3 (3:0) am Sonntag in der Nations League gegen Italien : "Es waren einige Dinge dabei, die auch wir mitnehmen werden", sagte der 45-Jährige.

