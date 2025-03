Fußball-U21-Test: DFB-Junioren starten mit Sieg ins EM-Jahr

Brajan Gruda (34.) erzielte in einer über weite Strecken zähen Begegnung in Trnava den Treffer der DFB-Auswahl, die seit dem Vorrundenaus bei der EM 2023 nicht mehr verloren hat. Am Dienstag (20.30 Uhr) steht in Darmstadt die Generalprobe gegen die von Di Salvo als EM-Topfavorit ausgerufenen Spanier an.