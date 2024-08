Fußball: UEFA Women's EURO 2025 live bei ARD und ZDF

Ob die DFB-Frauen auch nächstes Jahr in der Schweiz jubeln?

Die Auftritte der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sind live bei ARD und ZDF im TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich über die European Broadcasting Union (EBU) die Übertragungsrechte an allen EM-Partien gesichert. Sie können sowohl live als auch in der Nachverwertung für alle Verbreitungswege genutzt werden.