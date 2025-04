Spielplan und Favoriten: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2025

Alle Spiele der Europameisterschaft laufen live im Free-TV und Stream bei ARD sowie ZDF . Die großen Spiele, wie beispielsweise das letzte Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen die Schwedinnen in Zürich und das Finale am 27. Juli in Basel überträgt das ZDF. Jedes Spiel der EM wird auch in einer Zusammenfassung im ZDF-Streamingportal und der ZDFheute gezeigt.