2019 in Istanbul: FC Liverpool – FC Chelsea 5:4 i.E.

2018 in Tallinn: Real Madrid – Atlético Madrid 2:4 n.V.

2017 in Skopje: Real Madrid – Manchester United 2:1

2016 in Trondheim: Real Madrid – FC Sevilla 3:2 n.V.

2015 in Tiflis: FC Barlelona – FC Sevilla 5:4 n.V.

2014 in Cardiff: Real Madrid – FC Sevilla 2:0

2013 in Prag: FC Bayern München - FC Chelsea 5:4 i.E.

2012 in Monaco: FC Chelsea - Atlético Madrid 1:4

2011 in Monaco: FC Barlelona – FC Porto 2:0

2010 in Monaco: Inter Mailand - Atlético Madrid 0:2