"Ehrlich gesagt bin ich schockiert”, schimpfte Petrakow via Verbandsmitteilung. "Nur falls jemand es vergessen haben sollte: In den Kriegszeiten haben ukrainische Vereine leider keine Möglichkeit, an offiziellen Spielen teilzunehmen, und nur die ukrainische Nationalmannschaft bereitet sich auf wichtige Länderspiele vor.” Mittlerweile ist der Zwist beigelegt. Die Dynamo-Profis, die eigentlich erst am 23. Mai anreisen wollten, stoßen nun direkt nach dem Benefizspiel gegen den FC Basel am 5. Mai zum Nationalteam.