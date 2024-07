Mit 14 Jahren Profi-Debüt: Sullivan jüngster USA-Fußballer

Cavan Sullivan debütierte mit 14 Jahren in der Major League Soccer für Philadelphia Union.

Sullivan bricht 20 Jahre alte Rekordmarke

Mit 14 Jahren und 293 Tagen debütierte der US-Amerikaner am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga MLS und löste damit Landsmann Freddy Adu als jüngsten Spieler der Ligahistorie ab. "Ich habe immer von diesem Tag geträumt", sagte Sullivan, in Philadelphia geborener Sohn einer deutschen Mutter: