Stuttgart gegen Leverkusen: Endet die Siegesserie von Bayer?

Wenn der VfB Stuttgart am Wochenende bei Bayer 04 Leverkusen antritt, drängen sich die Parallelen zwischen beiden Teams regelrecht auf. Schließlich spielen am Samstagabend (18.30 Uhr) die beiden Überraschungsmannschaften der Saison gegeneinander.

Zahlreiche Parallelen zwischen Stuttgart und Leverkusen

"Aller guten Dinge sind drei"

Man habe den Favoriten schließlich sowohl beim 1:1 in der Hinrunde als auch beim 2:3 im DFB-Pokal-Viertelfinale in der BayArena an den Rand einer Niederlage gebracht: "Aller guten Dinge sind vielleicht drei".

Millot ersetzt gesperrten Stiller

"Größeres Ziel vor Augen"

Dass das - trotz der Niederlage in Bremen - ohne jede Frage auch für sein eigenes Team gilt, ist eigentlich erstaunlich. Schließlich geht es beim VfB schon seit Monaten hinter den Kulissen hoch her.

Verwirrender Machtkampf beim VfB Stuttgart

Den, welchen Stellenwert auch künftig den Mitgliederinteressen eingeräumt werden soll. Verknüpft mit der Frage, wer in vereinspolitischen Dingen das Gesicht in der Öffentlichkeit sein soll.

Showdown bei der Mitgliederversammlung?

Dass es bei der nächsten Mitgliederversammlung zu einer Kampfabstimmung um den e.V.-Vorsitz kommt, ist so gut wie sicher. Die ist am 28. Juli. Und damit kurz vor Beginn einer Saison, in der der VfB international spielt - womöglich in der Champions-League.