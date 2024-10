Jürgen Klopp: Was der Wechsel zu Red Bull bedeutet

Das macht Klopp neben all seinen sportlichen Erfolgen zu einer Lichtgestalt des Weltfußballs - und zum Gesicht und Botschafter für viele Marken. Jeder will etwas davon haben, was Klopp hat: eine starke, vertrauenswürdige Persönlichkeit, die viel mehr ist als nur ein Fußballtrainer oder Manager. Klopp ist the "Normal One", einer für alle.