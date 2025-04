Uefa-Kongress: Watzke und Neuendorf in Ämtern bestätigt

DFB-Chef Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sind in die internationalen Fußball-Gremien wiedergewählt worden. Watzke behält seinen Posten im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Neuendorf behält wie erwartet den Sitz im Council des Weltverbandes Fifa.

Das ergaben die Wahlen beim Uefa-Kongress am Donnerstag in Belgrad. Die Amtszeit beträgt jeweils vier Jahre.

In der serbischen Hauptstadt wurden insgesamt zehn Posten im Entscheidungsgremium der Uefa neu vergeben. Anders als bei der Wahl der europäischen Vertreter für das Fifa-Council hatte es für das Uefa-Komitee mehr Bewerber als freie Plätze gegeben. Watzke war einer von elf Kandidaten. Watzke erhielt 48 von 55 möglichen Stimmen. Neuendorfs Wiederwahl in das Fifa-Gremium war dagegen reine Formsache und erfolgte per Akklamation.