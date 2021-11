Der große Bildschirm mit den rückwärtslaufenden Sekunden ist das erste, was Besucher in Katar sehen. Der riesige WM-Countdown begrüßt die Ankommenden schon am Flughafen. Auch bei der Fahrt durch die Stadt sind die Vorbereitungen unübersehbar: Überall hängen Poster mit dem verschlungenen Logo der Fußball-WM und an der Küstenstraße wehen die Fahnen der Nationen, die sich bereits für die WM qualifiziert haben.