Fußball und Bremen nimmt Abschied von Willi Lemke

Es war fast wie ein Fußballspiel: Der Bremer Dom als ausverkauftes Haus, Fans auf den Stehplätzen, Live-Übertragung im TV und Public-Viewing auf dem Marktplatz, Fans mit grün-weißen Schals und Trikots zwischen zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft: Mit einer emotionalen Trauerfeier haben der SV Werder und die Stadt Bremen Abschied von Willi Lemke genommen. Am Ende stimmten sie in den Gesang einer Fußballhymne ein: "You'll never walk alone..."