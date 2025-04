Werner Lorant: Trainer-Legende im Alter von 76 Jahren gestorben

Werner Lorant starb am Ostersonntag in Wasserburg. Quelle: IMAGO / HJS

Trauer um eine Trainer-Legende: Werner Lorant ist tot. Er hatte in den vergangenen Jahren an einer schweren Krankheit gelitten, zuletzt lebte Lorant als Rentner in Waging am See. "Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer. Werner Lorant war eine Trainer-Legende. Er hat tiefe Spuren bei den Löwen hinterlassen. Unsere Anteilnahme gehört seiner Familie. Ruhe in Frieden", schrieb der Klub in einem Statement:

Die Löwen trauern um einen der erfolgreichsten Trainer in ihrer über 125-jährigen Fußball-Geschichte. „ Mitteilung von 1860 München

Lorant prägte Ära bei den "Löwen"

Lorant hatte die Münchner Löwen von 1992 bis 2001 trainiert und in dieser Zeit eine Ära geprägt. Der frühere 1860-Präsident Karl-Heinz Wildmoser, der 2010 gestorben ist, hatte ihn zum Cheftrainer in der damals drittklassigen Bayernliga gemacht.

Lorant führte den Klub in nur zwei Jahren in die Bundesliga und schaffte in den folgenden Jahren auch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Seinen größten Erfolg feierte Lorant in der Saison 1999/2000 mit zwei Derbysiegen gegen den FC Bayern und dem Erreichen der Qualifikationsspiele zur Champions League als Tabellenvierter.

Zahlreiche Stationen im Ausland

Nach seiner Entlassung in München folgten zahlreiche Stationen im Ausland, etwa in der Türkei, in China oder auf Zypern. Bernhard Winkler, der frühere Kapitän der Löwen, sprach von "einer sehr traurigen Nachricht". "Das ist für mich jetzt überraschend, dass es so schnell gegangen ist", sagte er dem Portal dieblaue24: "Er hat aus einer heruntergekommenen Marke einen Verein gemacht, der in ganz Fußball-Deutschland akzeptiert wurde."

