Die beste Mannschaft des Turniers holt sich bei der WM in Italien 1990 auch den Pokal.

Quelle: dpa

Franz Beckenbauer schlendert auf dem Höhepunkt der magischen Nacht von Rom alleine über den Rasen des Olympiastadions. Um seinen Hals baumelt die Goldmedaille, seine Hände hat er tief in den Taschen vergraben. Über ihm leuchtet der Vollmond, ein Flugzeug startet in den Nachthimmel. Beckenbauer ist tief in seinen Gedanken versunken. Später wird er einmal sagen, er habe sich an diesem 8. Juli 1990 "vom Fußball gelöst". Es sei kein "Feuer mehr" in ihm, "keine Leidenschaft".