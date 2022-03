Dieser Fußball-Dienstag hat es in sich: Sowohl in Europa, als auch in Afrika geht es in K.o.-Spielen um sieben Plätze für die Fußball-WM in Katar. Bis zur Auslosung am Freitag stehen weltweit weitere Partien an. Doch auch dann werden noch nicht alle Startplätze vergeben sein, denn im Juni folgen weitere Playoffs.