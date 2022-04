Die ARD zeigt zwei Vorrundenspiele der DFB-Elf: Am 23. November um 14 Uhr die Begegnung gegen Japan und am 1. Dezember um 20 Uhr das dritte Spiel. Wer Gegner in dieser Partie sein wird, Costa Rica oder Neuseeland, wird am 14. Juni in einem Playoff-Spiel ermittelt.