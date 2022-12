Gastgeber Argentinien und Vizeweltmeister Niederlande bestreiten 1978 das Finale in Buenos Aires, und schon vor dem Anpfiff gibt es Streit: Die Argentinier um Kapitän Daniel Passarella beanstanden bei Schiedsrichter Sergio Gonella die Gipsmanschette, die René van de Kerckhof nach einem Bruch seines Handgelenks im ersten Spiel gegen den Iran im weiteren Verlauf des Turniers trägt. Bis zum Finale hatte kein Referee etwas dagegen einzuwenden, Gonella aber schickt van de Kerkhof zurück in die Kabine, wo er die Manschette mit Stoff und Verband umwickeln muss.

Als dann Spiel dann endlich läuft, entwickelt sich ein packender Fight, in dem die Niederländer die argentinische Führung durch Mario Kempes (38.) erst in der 82. Minute in Gestalt von Dick Nanninga ausgleichen. Kurz vor dem Abpfiff scheitert Rob Rensenbrink am Pfosten, in der Verlängerung haben dann die Südamerikaner das bessere Ende für sich: Der neue Volksheld Kempes (105.) und Daniel Bertoni treffen zum 3:1-Sieg für die Elf von Cesar Luis Menotti, die Argentinien damit den ersten Weltmeistertitel beschert.