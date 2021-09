Am Ende ist bei der ersten Länderspielmaßnahme der deutschen Nationalmannschaft unter neuer Führung doch noch etwas schiefgegangen ist. Eigentlich war nach dem souveränen 4:0 in der WM-Qualifikation auf Island ein Direktflug geplant, der am Donnerstag in aller Frühe am Drehkreuz Frankfurt hätte landen sollen. Doch weiter als Schottland kam der Charterflieger nicht: Flug KLJ2703 musste auf der nächtlichen Heimreise aus Reykjavik einen technischen Notruf absetzen - und landete kurz darauf zum Sicherheitscheck in Edinburgh.