Qualifikation Fußball-WM 2026: Alles zur Gruppenauslosung

Am Freitag (12.00 Uhr) werden am FIFA-Stammsitz in Zürich die Gruppen für die europäische Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ausgelost. Wie läuft das ab? Droht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Hammergruppe? Wann wird gespielt? Antworten auf die wichtigsten Fragen: