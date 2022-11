Müller wies zudem darauf hin, dass in den weiteren Gruppenspielen gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr im ZDF) und gegen Costa Rica am Donnerstag in einer Woche wohl zwei Siege nötig seien, um das Achtelfinale der WM in Katar zu erreichen. Tatsächlich droht dem DFB-Team schon wieder das Aus nach der Gruppenphase, wie bei der WM 2018 in Russland.