Eine Fahne kostet 55 Katar-Riyal (etwa 13,50 Euro) beim ersten vorsichtigen Anfragen, beim zweiten Versuch dann nur noch 40 (etwa zehn Euro). Doch das meist gekaufte Fan-Accessoire in Katar ist längst nicht mehr die klassische Fahne oder der Schal. Nein: Kopftücher in den Farben des eigenen Teams sind der Renner - in Anlehnung an die Ghutra, die traditionelle Kopfbedeckung im arabischen Raum. Viele Tücher mit passendem Kopfring (Agal) sind leider mittlerweile an den Ständen ausverkauft, sagt Noushad bedauernd.