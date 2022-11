Dabei haben es die Bundesliga-Profis fast noch gut - jedenfalls nach der WM. In der Premier League wird rund eine Woche nach dem Finale schon wieder gespielt, auf ihren traditionellen Boxing Day wollen die Engländer nicht verzichten. Spanien spielt an Silvester wieder, Italien am 4. Januar. "Kompliment an die DFL, dass wir da eine Pause haben nach der WM", sagte Flick - die Bundesliga spielt erst am 20. Januar.