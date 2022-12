Was also wird bleiben von dieser WM in der Wüste, wenn in gut einer Woche alles vorbei ist? Von der ersten WM in einem arabischen Land, bei der die Stimmung besser war und ist als erwartet. Vor allem geht es sehr friedlich zu. Das liegt wohl auch daran, dass Alkohol diesmal so gut wie keine Rolle spielt. Was mancherorts einen Aufschrei verursacht hatte, hat auch seine Vorzüge. Und sonst?