Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne Offensivspieler Leroy Sané vom FC Bayern in die Weltmeisterschaft in Katar starten. Der Kandidat für die Startformation fällt für die Auftaktpartie am Mittwoch (14 Uhr/ARD) in Doha gegen Japan mit Problemen am rechten Knie aus, wie der DFB mitteilte.