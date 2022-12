"Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen", sagte er nun. Die weiteren WM-Spiele will er kaum verfolgen, das fühle sich sonst an "wie ein Aufkratzen einer Wunde“. Auch an die Heim-EM 2024 kann er noch nicht denken. Es geht für ihn erst einmal darum, den Schmerz zu überwinden und zu verarbeiten. "Damit ich hoffentlich in vier Wochen wieder die Energie habe anzugreifen." Dann beim FC Bayern, immerhin das.