Fandörfer bei der WM in Katar : Im Schmelztiegel der Kulturen

Die Kulisse wirkt fast kitschig. Der Halbmond steht schon am Himmel, als die Sonne am Horizont verschwindet. An bunten Containern hängen weiße Beleuchtungen, die an die Geschichte von Aladin und die Wunderlampe erinnern. Wer Motive für "Märchen aus 1001 Nacht" sucht, findet sie tatsächlich im so genannten Fan Village der WM 2022 am Stadtrand von Doha, unweit der Metrostation Free Zone.