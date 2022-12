Südkorea: Für Südkorea ist es das große Bonus-Spiel. Achtmal war man vor dem Katar-Turnier bei zehn WM-Teilnahmen bereits in der Vorrunde ausgeschieden, nun gewann man durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen Portugal das Achtelfinale gegen Brasilien. Natürlich wäre ein Weiterkommen eine Sensation, aber die Mannschaft von Paulo Bento war auch in der Gruppenphase schon so gut wie abgeschrieben - und ist trotzdem noch dabei. Abwehrchef Min-Jae Kim sollte in die Startelf zurückkehren, der frühere Leipzig-Profi Hee-Chan Hwang kommt vermutlich wieder als Joker.