Der Spagat ist auch daran abzulesen, dass einzelne Nationalspieler nach dem Eintreffen im Teamhotel in Gravenbruch am Nachmittag noch an den nicht-öffentlichen Dialogforen teilnahmen, die die komplexe Katar-Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln behandelten. Das DFB-Team spielt in der Nations League am Freitag in Leipzig gegen Ungarn (20:45 Uhr/live im ZDF) und am kommenden Montag in London gegen England (20:45 Uhr).