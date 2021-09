Genau in diesem für ihn typischen Stil brach Stindl nun gerade eine Lanze für Tim Sparv. Der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft forderte Anfang September in einem bemerkenswerten Gastbeitrag in "The Players Tribune" Spieler, Verbände, Fans und Journalisten dazu auf, die Diskussion über die Menschenrechtsverletzungen und die Arbeitsbedingungen in Katar, im Spätherbst 2022 Austragungsort der Fußball-WM, in Gang zu halten.