Bei der Rückkehr nach Freiburg ging er in einer engen Schlussphase als emotionaler Leader des Teams voran. Auch seine spektakuläre Rettungsgrätsche durften die BVB-Fans schon bewundern. Spaßvogel Schlotterbeck hat Temperament, ist Kämpfer und Arbeiter. In Dortmund kommt das an. Selbst in der aktuell schwierigen Lernphase blitzt sein Talent durch. Am deutlichsten beim Krimi gegen den FC Bayern, als er abgezockt für den Last-Minute-Ausgleich auflegte.