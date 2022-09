Auch Volker-Johannes Trieb plant schon seine nächste Protestaktion. Der Künstler hatte am 1. April weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt, als er 6.500 mit Sand befüllte handgenähte Stofffußbälle vor der Fifa-Zentrale in Zürich ablud. Die auf den Bällen zu lesende Botschaft "Weltgewissen, du bist ein Fleck der Schande". In den nächsten Wochen will Trieb eine ähnliche Aktion starten, dann voraussichtlich im altehrwürdigen Stadion Schloss Strünkede in Herne.