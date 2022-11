Gleich am zweiten Tag bei der WM-Partie England gegen Iran (6:2) hängte Referee Raphael Claus (Brasilien) insgesamt gleich 24 Minuten Nachspielzeit dran: 14 Minuten nach einer Verletzungspause in der ersten, zehn in der zweiten Halbzeit. Was noch nicht ausreichte, weil kurz vor Ultimo noch ein zeitintensiver Videobeweis für einen Elfmeter anstand: Mehdi Taremi verwandelte in Spielminute 90.+13. Nie fiel seit der offiziellen Erfassung der Spieldaten bei einer WM ein späterer Treffer.