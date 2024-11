Doch seit dem 5. November 2024 ist klar: Donald Trump wird US-Präsident sein, wenn die WM 2026 in Nordamerika stattfindet. Auch die in den USA erstmals ausgetragene FIFA-Klub-WM im kommenden Sommer (u. a. mit Bayern München und Borussia Dortmund ) sowie die Olympischen Spiele im Juli 2028 in Los Angeles werden in seine Zeit als Staatsoberhaupt fallen - und ihm somit die große Bühne bieten, die der 78-Jährige so liebt.