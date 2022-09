Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft würde für den Gewinn des Titels bei der umstrittenen WM in Katar üppig belohnt werden. Sollte die deutsche Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer am 18. Dezember in Doha den Pokal in die Höhe recken, erhält jeder Spieler 400.000 Euro. Darauf haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und das Nationalteam geeinigt, wie der DFB am Sonntag mitteilte.