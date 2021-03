Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hatte auch Marcel Halstenberg als Kontaktperson der ersten Kategorie in Quarantäne geschickt, weil der Verteidiger von RB Leipzig bei "einem blöden Backgammon-Spiel" (DFB-Direktor Oliver Bierhoff) mit dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im Mannschaftshotel zusammengesessen hatte. Beide fallen nun auch für die WM-Qualifikationsspiele in Rumänien am Sonntag und gegen Nordmazedonien am Mittwoch aus. Auch aus Furcht vor weiteren Ansteckungen will Löw auf Nachnominierungen verzichten.