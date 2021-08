Der vielleicht selbstbewussteste Vertreter scheint Danny Röhl, der Flick aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern so viel Input vermittelt hat, dass nun eine Anstellung beim Verband durchkam. Der "absolute Fachmann" (O-Ton Flick) brauchte nicht viele Worte, um den Spielstil in drei Schlagworte zu fassen: "Tempo, Intensität und Aktivität." Der in Zwickau geborene Röhl hat in Leipzig seinen Bachelor in Sportwissenschaft, in Köln seinen Master in Spielanalyse und Scouting gemacht und bekam mit 21 Jahren bei RB Leipzig als Leiter Spielanalyse Nachwuchs eine Verantwortung übertragen, die ihm viele Türen öffnete.