Der 56-Jährige hätte wohl selbst nicht gedacht, dass so viele seiner Forderungen nach frühen Ballgewinnen, schnellem Umschalten und präzisen Torabschlüssen so schnell umgesetzt würden. Was vor drei Tagen in St. Gallen der Fußball-Zwerg Liechtenstein noch so schwergängig wirkte, sah plötzlich locker und leicht aus. Als habe die Flick-Lehre über Nacht gegriffen.