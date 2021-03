Mit 81 Prozent Ballbesitz und mehr als 900 gespielten Pässe erinnerte die DFB-Auswahl an den Stil von Gündogans Klub Manchester City unter Pep Guardiola, wozu Bundestrainer Joachim Löw erst kürzlich sagte: "Wir können das nicht kopieren, da fehlt die Trainingszeit, aber von der Denkweise gibt es Parallelen." Und in beiden Teams spielt Gündogan eine Schlüsselrolle. So mehren sich die Indizien, dass der 43-fache Nationalspieler so wertvoll werden könnte wie noch nie in der langen Löw-Ära.