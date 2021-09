Natürlich war Leory Sané mittendrin, als die deutsche Nationalmannschaft nach dem 2:0-Pflichtsieg gegen Liechtenstein in St. Gallen noch eine kleine Ehrenrunde drehte. Von den Rängen regnete es an diesem milden Sommerabend warmen Applaus, denn so oft bekommt man auf Schweizer Seite der Bodensee-Region die Stars nicht zu Gesicht. Speziell Sané schien den Moment zu genießen, nachdem ihn die eigenen Fans in München kürzlich mit Pfiffen eingedeckt hat, dem eine Grundsatzdebatte um seine Körpersprache folgte.