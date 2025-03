WM-Qualifikation: England mit Pflichtsieg gegen Albanien

Tuchel-Einstand mit Sieg : Fußball-WM-Quali: England bezwingt Albanien

21.03.2025 | 22:50 |

England ist unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel mit einem Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Die Three Lions bezwangen mit einem glanzlosen 2:0 Albanien in der Gruppe K.