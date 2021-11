Europameister Italien muss weiter um das Direktticket für die Fußball-WM in Katar bangen. Im Spitzenspiel der Gruppe C in der WM-Qualifikation kam die Squadra Azzurra in Rom gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Die große Siegchance für die Gastgeber vergab Jorginho, der kurz vor Schluss einen Foulelfmeter nach Videobeweis über das Tor der Eidgenossen (90.) setzte.